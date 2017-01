Bryan Ruiz foi esta quarta-feira considerado o melhor jogador da CONCACAF, confederação que tutela o futebol da América do Norte, Central e Caribe. Na votação referente ao ano de 2016, o futebolista do Sporting superou o compatriota Keylor Navas, guarda-redes do Real Madrid.Numa das primeiras reações ao prémio, Joel Campbell, o restante costa-riquenho do plantel dos leões, deu os parabéns ao capitão dos Ticos. "Felicidades, capi!", escreveu o 7 dos verdes e brancos no Twitter.Para lá do prémio de melhor jogador, Ruiz foi igualmente incluído no onze ideal da Confederação da zona norte-americana e central, assim como o portista Miguel Layún.

Autor: Bruno Fernandes