A presença de Alberto Bueno foi a grande novidade do treino de ontem do FC Porto, o segundo de preparação para o clássico frente ao Sporting, marcado para domingo. O avançado espanhol, de 29 anos, que está integrado na equipa B, foi momentaneamente promovido à equipa de Sérgio Conceição, mas em breve o elevador voltará a descer e a levá-lo para a formação secundária.

Além do espanhol, outros sete jogadores que ficaram de fora da convocatória de Folha para o jogo com o Casa Pia (vitória do FC Porto B, por 2-0) também estiveram ontem nas mãos de Sérgio Conceição. A saber: Chikhaoui, Xavier, Yan Dinghao, João Cardoso, Madi Queta, Anderson e Alan Bidi.

