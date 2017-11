Continuar a ler

Quase em simultâneo, o diretor-geral da SAD portista e o diretor desportivo do Aves protagonizaram uma acesa troca de palavras, com Rui Costa a presenciar. Aí foram novamente os jogadores a entrar em ação, separando Luís Gonçalves de José Vieira. Uma situação prontamente sanada, mas que demonstrou bem o nervosismo que tomou conta de quase todos no final do jogo..



Com os ânimos mais calmos, os jogadores e equipa técnica do FC Porto fizeram a habitual roda no meio do relvado, enquanto os do Aves agradeceram o apoio dos seus adeptos.



"E para o VAR?"



Nos minutos que se seguiram ao penálti reclamado pelos dragões e até ao apito final de Rui Costa foi possível observar o desagrado de Sérgio Conceição, não só relativamente à decisão da equipa de arbitragem como também a Lito Vidigal, técnico do Aves, gerando-se uma troca de palavras de um banco de suplentes para o outro, mas sem consequências.A situação complicou-se após o final do jogo, mas já sem Vidigal por perto. Sérgio Conceição encaminhou-se rapidamente para a zona onde estava Rui Costa para manifestar o seu descontentamento, aparentemente para contestar a decisão do árbitro no lance mais polémico do jogo. Apercebendo-se da situação, o técnico adjunto Siramana Dembélé e alguns jogadores, com especial destaque para Aboubakar e Soares, afastaram o treinador do local, procurando evitar que a situação pudesse ser penalizadora para Sérgio Conceição, ele que tinha sido expulso na semana passada, frente ao Portimonense, para a Taça de Portugal.

Autor: Rui Sousa