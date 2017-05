O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 1.148 euros por cânticos ofensivos ao Benfica durante a partida com o Moreirense, na última jornada da Liga NOS. Segundo o mapa de castigos divulgado pelo CD, em causa estão duas situações protagonizadas pela claque portista ainda na 1.ª parte.Aos 31', entoaram 'filhos da p... SLB", ao passo que cinco minutos depois, logo após a passagem de um drone com a bandeira do 36 - em referência ao título de campeão do Benfica -, os adeptos portistas voltaram a cantar "ai quemme dera, ai quem me dera, que o av¡ão da Chapecoense fosse do Benfica". Os dois acontecimentos constam do relatório dos delegados a esse jogo.A este valor, há que juntar mais 1.760 euros de multa por reincidência no que respeita ao mau comportamento do público afeto aos portistas. Em causa o rebentamento de um petardo aos 66', no momento em que Maxi Pereira marcou o único golo dos dragões no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.