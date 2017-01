Continuar a ler

É que o núcleo duro de Nuno Espírito Santo pouco ou nada foi afetado pelos constrangimentos que surgiram, exceção feita a Otávio, que vinha a ser titular até ao momento da sua lesão frente ao Sp. Braga, no início de dezembro. Foi, isso sim, ao nível das segundas linhas que os obstáculos se fizeram sentir verdadeiramente e, nessa medida, caberá agora àqueles que poucas ou nenhumas oportunidades tiveram durante os primeiros meses da temporada dar uma resposta acima das expectativas.



O treinador já deu mostras de que irá apostar nos menos utilizados, lançando, por exemplo, na partida frente ao P. Ferreira o médio João Teixeira e o extremo Varela, além do jovem avançado Rui Pedro da equipa B. Ora os casos dos dois primeiros, além de outros como Depoitre e do regressado Kelvin – quarteto que individualizamos nas peças ao lado –, apresentam-se como soluções de reserva que ainda não tiveram impacto na campanha dos dragões. Agora, face à ausência de segundas linhas como Layún, Rúben Neves ou Brahimi, é tempo de quem está na cauda do pelotão aproximar-se da frente de combate...

A fintar as limitações que foram surgindo e a reconquistar um espaço que já foi indiscutivelmente seu nos primeiros meses da temporada, Héctor Herrera está de volta ao onze base do FC Porto. O capitão, de 26 anos, foi o elemento que colheu maiores benefícios da redução de opções na Invicta.Relegado para o banco de suplentes desde o clássico com o Benfica no início de novembro, o mexicano voltou a garantir a titularidade nos últimos três compromissos oficiais, dois para a Taça CTT e um relativo ao campeonato. Herrera, que deve continuar a gozar do mesmo estatuto nas próximas semanas, surge como o exemplo a seguir por uma espécie de ‘3ª vaga’ de opções azuis e brancas.