Carlos Xavier considerou que "ambas as equipas estão bem", lembrando que o FC Porto "está invicto", liderando o campeonato com 21 pontos, e que o Sporting, segundo com menos dois pontos, "ainda não perdeu".O antigo internacional português, que também representou os espanhóis da Real Sociedad, minimizou o impacto dos desempenhos das duas equipas na Liga dos Campeões no clássico de domingo, marcado para as 19H15.Na terça-feira, o FC Porto venceu o campeão francês Monaco por 3-0, em jogo do Grupo G, enquanto na quarta-feira o Sporting perdeu por 1-0 na receção ao Barcelona, em encontro da segunda jornada do Grupo D."O FC Porto vem com o moral um pouco mais em cima. O Sporting jogou contra uma grande equipa e fez um grande jogo", disse o antigo capitão 'leonino', acrescentando: "Agora é outra luta, outro campeonato, outra competição, que merece outa responsabilidade".Os dragões chegam ao encontro de Alvalade, que será arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco, com sete triunfos, enquanto o Sporting soma seis triunfos e um empate.