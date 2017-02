O Conselho de Arbitragem da FPF vai decidir hoje entre os nomes de Carlos Xistra e Hugo Miguel para arbitrar o clássico de sábado. Segundo as regras por que se rege a arbitragem em Portugal, só é candidato quem não tenha apitado qualquer dos clubes das últimas três jornadas da Liga NOS, ou 15 dias, para as restantes competições.Tratando-se, ainda por cima, de um internacional, ficam logo excluídos os nomes de Jorge Sousa, Fábio Veríssimo e João Pinheiro. A estes junta-se o de Tiago Martins (esteve no jogo da primeira volta), João Capela (tem estado lesionado), e ainda Artur Soares Dias (recentemente envolvido numa polémica com adeptos dos dragões). Sobram então Carlos Xistra e Hugo Miguel.

Autor: Miguel Pedro Vieira