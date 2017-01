Iker Casillas estava determinado a jogar até aos 40 anos, mas depois de ter visto a notícia da renovação do avançado Kazu Miura, de 49 anos, com o Yokohama por mais um ano... mudou de ideias."Queria jogar até aos 40, mas depois de ler isto... é até aos 50! Sempre Miura", escreveu o guarda-redes na sua conta no Twitter, numa mensagem acompanhada com a ‘hashtag’ "respect".