O treinador portista assume que a conquista da Taça de Portugal é um objetivo e por isso a sua equipa "tem que assumir a responsabilidade".



Sérgio Conceição abordou esta quinta-feira o jogo de amanhã com o Portimonense, para a Taça de Portugal, referindo que Casillas está convocado, mas quando questionado sobre a titularidade di guarda-redes espanhol, o técnico portista não abriu o jogo."Quanto ao Iker [Casillas], não vou dizer nada. Está convocado, como todos os outros e vocês depois verão quem joga. Tenho que dizer que os guarda redes têm evoluído bem, o João Costa, o Vaná tem evoluído. E o Iker tem trabalhado mesmo muito bem. O José Sá voltou da seleção com um grande espírito. Acho que é a posição que me dá mais dores de cabeça, no bom sentido", afirmou o técnico, que não conta para o jogo da Taça de Portugal com quatro jogadores: "Temos lesionados o Otávio, o Marega e o Soares, aos quais se juntou agora o Héctor [Herrera]. Se quisesse arriscar, ele jogaria, mas uma questão de precaução não vai estar convocado"