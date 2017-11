No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA. Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol amigo! #1 pic.twitter.com/gs9o0irCqo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de novembro de 2017



A amizade entre Iker Casillas e Gianluigi Buffon não é novidade para ninguém e esta segunda-feira, logo após o final do Itália-Suécia , o espanhol do FC Porto voltou a demonstrar todo o carinho que nutre pelo italiano, ao deixar no Twitter uma mensagem de força após o afastamento da Itália do Mundial'2018 "Não gosto nada de te ver assim. Quero ver-te como até agora, como continuas a ser para muitos: uma lenda. Orgulhoso por ter conhecer e orgulhoso por te ter defrontado muitas vezes. Ainda nos tens de deleitar no futebol, amigo! #1", podia ler-se no tweet do guardião portista.

El Mundial te echará de menos, @gianluigibuffon. ¡Ánimo, amigo! Eres muy grande. pic.twitter.com/pN2OaRY6TU — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 13, 2017









Autor: Fábio Lima