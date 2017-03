Habituado a ver de perto as ações de Danilo Pereira, Casillas augurou uma excelente carreira ao seu companheiro de equipa, ontem, numa sessão de perguntas e respostas que promoveu junto dos seus fãs através do Facebook.

"É um jogador muito bom. Estou convencido de que tem um futuro muito bom pela frente", respondeu o guardião, de 35 anos, a um adepto, vincando ao nível coletivo a necessidade de o FC Porto conquistar todos os pontos em jogo, esta tarde, no Estádio do Dragão: "Queremos vencer todos os jogos e amanhã [hoje] não podemos deixar escapar nenhum ponto. Há que manter esta dinâmica."

Dando conta de que não tem intenção de ser treinador, até porque quer "desfrutar do jogo dentro de campo muitos mais anos", Iker lamentou o falecimento de Kopa, antiga glória do Real Madrid, e alegrou-se com o final feliz da "angustiante" lesão de Fernando Torres.