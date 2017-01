"Ganhar, ganhar, ganhar": esta é a palavra de ordem de Iker Casillas para a segunda volta do campeonato. O guardião do FC Porto aproveitou a manhã de folga desta segunda-feira para dar um passeio de bicicleta pela Invicta e foi dando conta, através do Facebook, da atualidade dos dragões."Começámos a segunda volta com uma vitória, frente ao Rio Ave [vitória por 4-2] , uma equipa muito boa, que nos dificultou a tarefa em casa. Sentimos dificuldades. Vencemos um jogo difícil, mas conseguimos 3 pontos importantes. Vamos agora preparar o jogo com o Estoril e esta semana há final four da Taça da Liga, mas nós não estamos lá", começou por afirmar.E prosseguiu: "Agora cada jogo é uma final. [Com o Rio Ave] Estivemos a vencer, a perder, demos a volta, ficámos satisfeitos. É este o caminho: ganhar, ganhar, ganhar. Faltam 16 jornadas e é apenas isso: ganhar".

Autor: Sofia Lobato