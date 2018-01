Iker Casillas e Gianluigi Buffon nunca esconderam a enorme admiração que têm um pelo outro e, desafiado pela 'France Football', o guardião do FC Porto não deixou passar a oportunidade para fazer o seu tributo ao italiano, que como se sabe vai pendurar as luvas no final da temporada."Gigi, és um craque, um enorme guarda-redes. Vais ficar na história como um dos melhores de sempre. Foi sempre um prazer jogar contra ti. Tive a oportunidade para aprender e para te conhecer. Desejo-te o melhor no futuro. Vamos continuar a ver-nos quando te retirares. Vamos sempre recordar episódios desses nossos encontros. E teremos muito para contar", escreveu o espanhol, de 36 anos, na mensagem passada à referida revista.

Autor: Fábio Lima