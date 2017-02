O abraço emocionante entre Casillas e Buffon que marcou o fim do jogo

Iker Casillas, de 35 anos, e Gianluigi Buffon, de 39, são duas figuras do futebol mundial, com uma longa história de confrontos e de rivalidade. Mas são também dois velhos amigos e, no final do encontro no Dragão, estiveram à conversa algum tempo, trocando abraços e também as camisolas.Depois, o veterano guardião do FC Porto revelou o que disse ao homólogo italiano da Juventus. "Já conheço o Buffon há muito tempo e é sempre um prazer. Conversámos um pouco. Desejei-lhe sorte e disse-lhe que dentro de algunas semanas vamos lá discutir o jogo", adiantou o internacional espanhol.