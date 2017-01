O guarda-redes espanhol Iker Casillas, do FC Porto, ofereceu esta sexta-feira uma chuteira e uma luva autografadas para um leilão solidário que pretende angariar fundos para a Federação Espanhola de Pais e Crianças com Cancro.O leilão, que decorre no website de leilões Catawiki entre 27 e 31 de janeiro, visa angariar o maior montante possível para apoiar a investigação da associação espanhola no combate ao cancro infantil."Acreditamos que a adesão ao leilão seja elevada" por se tratar de Iker Casillas, "um grande futebolista, com milhares de seguidores em todo o mundo", explicou, no comunicado de imprensa, Alejandro Sánchez, diretor-geral da Catawiki em Portugal.

Autor: Lusa