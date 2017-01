Imagens revelam que Ronaldo terá insultado os adeptos do Real Madrid

Os assobios a Cristiano Ronaldo parecem ter-se, nas últimas semanas, numa espécie de tradição nos encontros do Real Madrid. Algo que, para Iker Casillas, é difícil de entender, ainda que confesse que ao português é exigido imenso, devido ao seu estatuto de melhor jogador do Mundo."São fases. O Cristiano vende muito e exigem-lhe muito. Exigem tanto ou mais do que aquilo que lhe exigiam no dia em que chegou. Ser, juntamente com o Messi, o melhor do Mundo faz com que isso suceda, essa responsabilidade. Como madridista às vezes não entendemos por que isto acontece, até porque há seis meses o clube foi campeão da Europa. Há um ano foi campeão do Mundo! O Real Madrid tem poucas coisas más, contadas pelos dedos das mãos, e muitas boas. É o Madrid, exigem o máximo em todos os dias, não se pode viver do passado", admitiu, em declarações ao programa El Transistor, da Onda Cero.Na mesma conversa, Casillas recordou a sua saída de Madrid. "Não sinto que me tenham 'despachado'. O tempo cura tudo. Olhar para trás não vale nada, nem para o bom, nem para o mau. Saí triste daquela que considero ser a minha casa, mas são coisas que acontecem e passam. Pode tornar-te mais sério, entristecer-te, pois tens de deixar a tua casa em busca de uma lufada de ar fresco. Demorei um tempo, mas acho que o consegui", assegurou.

Autor: Fábio Lima