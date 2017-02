Na 'ressaca' da derrota do FC Porto frente à Juventus , na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Iker Casillas não esconde a desilusão pelo resultado obtido no Dragão, mas garante que o foco da equipa já está apontado ao jogo com o Boavista, no domingo."Não há descanso, há que pensar no jogo de domingo, dia de dérbi no Porto. É o nosso objetivo. Quero agradecer os portistas que nos animaram ontem como sempre. A equipa aguentou mais de 40 minutos com menos um. A equipa esteve bem, nenhum momento foi fácil. O jogo ficou marcado por essa ação [expulsão de Alex Telles]. Até à expulsão, a equipa estava bem e é obvio que, depois desse momento, as coisas mudaram e o pensamento dos jogadores também. Dois meses e picos à espera de uma eliminatória assim e depois tudo muda", afirmou o guarda-redes do FC Porto no seu Facebook.E prosseguiu com a sua análise. "Curioso também o critério do árbitro. Houve ua entrada de um jogador da Juventus que deixou o pé de Herrera marcado. Pareciam sinais de guerra... E [Lichtsteiner] levou amarelo. Os critérios dos árbitros... bem, são pessoas também. Depois a Juventus aproveitou para fazer o segundo golo que lhe dá uma grande vantagem na eliminatória. Agora há que pensar no Boavista, na nossa liga, e antes da paragem para os compromissos das seleções a nossa ideia é só uma: ganhar os nossos jogos. Ainda falta muito [para terminar o campeonato]."

Autor: Sofia Lobato