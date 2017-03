Continuar a ler

Iker Casillas sublinhou ainda que os azuis e brancos estão num bom momento "neste pequeno duelo com a equipa lisboeta [Benfica]", admitindo que em momento algum podem tirar o pé do acelerador na corrida ao título.



"A equipa está firme, o que é importante nesta altura do cmapeonato. Somos líderes, com um jogo a mais [o Benfica defronta o Belenenses apenas na segunda-feira]. O mais importante é continuarmos a somar pontos e vitórias. É essencial. Faltam 9 jogos na liga e temos de conseguir todos os pontos para sermos campeões. Passo a passo, firmes, e em momento algum vamos baixar os braços", disse.



O internacional espanhol recordou ainda as vítimas dos atentados de Madrid, de 11 de março de 2004. "É um dia triste pelas recordações. Foram momentos de pânico e terror".



Depois da goleada frente ao Arouca (0-4), o FC Porto já começou a preparar este sábado o encontro da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente à Juventus (terça-feira, 19H45), um jogo que Casillas reconhece não ser fácil para os dragões."Sabemos que, depois do resultado da 1.ª mão [derrota dos dragões por 2-0], vai ser muito difícil para nós. Perdemos no jogo de fevereiro, com um jogador a menos. É muito difícil. Mas no futebol passam-se muitas coisas, ja vimos de tudo... Vamos com vontade de fazer um bom jogo, vencer, e logo veremos o que acontece", afirmou o guarda-redes do FC Porto num vídeo publicado na sua conta de Facebook.

Autor: Sofia Lobato