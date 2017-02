Continuar a ler

O guarda-redes espanhol não passou ao lado do tema que marcou a semana no futebol europeu: o despedimento de Claudio Ranieri do Leicester "Fiquei com pena. Entendo que o futebol seja o dia a dia, mas às vezes não se percebe. Um treinador como ele que levou o Leicester a conquistar a Premier League... É algo alucinante, não pela qualidade dos jogadores - que a têm - mas por ser o Leicester a ganhar uma liga inglesa. Merece o respeito de todos, emocionou toda a gente, tocou no céu e era justo que continuasse com eles. Os dirigentes pensam de outra forma. Respeito a decisão, mas não concordo com ela. Um abraço ao Claudio - se tiver oportunidade de ver este vídeo - e obrigado por nos ter emocionado a todos pela conquista do título".