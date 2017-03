A viver uma fase bastante positiva em termos desportivos, o guarda-redes espanhol Iker Casillas recebeu na segunda-feira uma notícia que o deixou bastante abalado. O seu avô materno, Mariano Fernández, com o qual tinha uma relação bastante próxima, perdeu a vida aos 95 anos, no hospital de Ávila.Ao saber da notícia, o guardião espanhol deslocou-se de imediato até Ávila, na companhia de Sara Carbonero, para dar um último adeus ao seu familiar, mas já esta terça-feira regressou ao nosso país, tendo inclusivamente estado presente no treino da equipa portista.Ao contrário do que foi adiantado em Espanha, nomeadamente pela 'Europa Press', apesar deste momento complicado,sabe que o guardião portista vai a jogo na sexta-feira, na visita ao reduto do Arouca. Casillas, refira-se, acabou por não marcar presença no funeral, que decorreu esta tarde.

Autores: Fábio Lima e Nuno Barbosa