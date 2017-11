Continuar a ler

Quanto ao melhor momento enquanto futebolista, o guardião do FC Porto dividiu-se entre a Liga dos Campeões vencida pelo Real Madrid, em 2000, e a conquista do Mundial'2010, na África do Sul. O espanhol foi também questionado acerca dos melhores jogadores com quem partilhou balneário, tanto nos madridistas como na La Roja."Em Madrid, tive a sorte de coincidir com Zidane, um jogador com uma classe acima da média. Toda a gente gostava da sua forma de jogar, da beleza que dava ao jogo quando tocava na bola. Na seleção é difícil. Há oito anos, começou o grande momento do futebol espanhol e se tenho que escolher alguém, escolho o Andrés Iniesta que é o exemplo do país que conquistou aqueles títulos", justificou.Com 36 anos, o final de carreira aproxima-se mas Casillas só tem uma certeza. "Cada vez estou mais próximo de arrumar as luvas. Gostava de continuar ligado ao futebol, não sei de que forma... Quero estar vinculado ao futebol."Em Portugal desde 2015, o guarda-redes falou ainda da campanha do FC Porto na Liga dos Campeões "Estamos em segundo lugar no grupo, faltam duas jornadas e só dependemos de nós", sublinhou.