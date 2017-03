Titular esta noite diante da Juventus, o Iker Casillas entrou para a história das competições europeias, ao superar o lendário Paolo Maldini, com o qual estava empatado desde a disputa da primeira mão ante os italianos. Casillas, de 35 anos, disputa esta noite o seu 175.º encontro europeu, mais um do que Maldini e dois do que Xavi, segundo dados apresentados pela UEFA outubro do ano passado Um longo percurso do número 1 portista, que começou em 1999/2000, ao serviço do Real Madrid, emblema pelo qual disputou a grande maioria desses encontros e no qual conquistou três Liga dos Campeões (1999/2000, 2001/02 e 2013/14) e duas Supertaças europeias (2002 e 2014).

Autor: Fábio Lima