Iker Casillas voltou a ficar de fora de uma convocatória da seleção espanhola mas recebeu vários elogios do selecionador da Roja. Julen Lopetegui optou por De Gea, Reina e Sergio Rico, deixando, contudo, palavras de incentivo ao guarda-redes do FC Porto pela boa época que está a realizar, onde é um dos menos batidos da Europa."Está a ter uma boa época. Tem rendido a bom nível e a sua temporada tem sido muito boa", limitou-se a dizer o selecionador espanhol, na conferência onde anunciou a lista de convocados para os próximos dois compromissos, diante de Israel (qualificação para o Mundial'2018) e França (particular).