Antigos colegas de equipa no Real Madrid, Iker Casillas e Gonzalo Higuaín vão enfrentar-se em fevereiro, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, e o guarda-redes do FC Porto já aproveitou para começar a 'assustar' o argentino. Fê-lo através das redes sociais, reagindo a uma foto que o avançado da Juventus colocou no Instagram."Prepara-te para o dia 22 de fevereiro", escreveu Iker, em alusão ao encontro referente à primeira mão dos 'oitavos', na publicação onde Higuaín posava ao lado de Tomás Rincón, médio venezuelano que reforçou os transalpinos neste mercado de inverno, proveniente do Génova.

Autor: Fábio Lima