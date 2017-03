Numa eliminatória com a Juventus marcada por expulsões de jogadores portistas em cada uma das partidas, Iker Casillas admite que jogar com dez elementos tornou tudo mais complicado, ainda que reconheça que o árbitro está em campo para tomar as decisões que considera corretas."O árbitro tem de tomar decisões, mas jogar com menos um jogador nos dois jogos tornou tudo muito difícil. Penso que poderíamos ter feito mais se tivéssemos igualdade de jogadores em campo. O árbitro teve de tomar uma decisão, não deu amarelo e tivemos de jogar com dez jogadores o resto do jogo. Fizemos um bom jogo tendo em conta o resultado do Dragão", começou por admitir, na zona de entrevistas rápidas do Estádio da Juventus, onde o FC Porto perdeu por 1-0 Com contrato assinado até final da temporada, Casillas ainda não prolongou o vínculo, mas deixa claro que se sente bem na Invicta. "Estamos concentrados na Liga e depois irei falar com o clube, mas está claro que gosto de estar aqui", assegurou.

Autor: Fábio Lima