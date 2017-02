Como já vem sendo hábito, Iker Casillas esteve em direto no seu Facebook após o jogo e valorizou os "três pontos importantes" num "dérbi de muita tensão". "Foi pena não termos materializado as muitas oportunidades na 1ª parte, creio que o 2-0 seria mais justo. Cada jogo e cada ponto são vitais e seguimos na luta", referiu o guarda-redes, que aproveitou também para enviar uma mensagem de apoio a Sergio Asenjo, guardião do Villarreal que ontem se lesionou com gravidade.

José Sá também usou as redes sociais para se dirigir aos adeptos, destacando o "arrepiante ambiente", num jogo "mais uma vez, contra tudo e contra todos". Já Layún escreveu que os dragões continuam "na luta" e que o apoio foi "impressionante".