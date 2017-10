Iker Casillas partilhou da opinião de Sérgio Conceição e também lamentou o empate do FC Porto em Alvalade. "Uma pena!! Sinto que deixámos 2 pontos em Lisboa!! Bom trabalho da equipa!! Tempo para as seleções nacionais... Sorte!!", escreveu o guarda-redes, de 36 anos, na sua conta no Twitter, ele que voltou a ficar de fora dos convocados da seleção espanhola.

O FC Porto, através da mesma rede social, não deixou passar em claro o bom início de campeonato do mítico guardião: "Melhor início de Liga na carreira de Iker Casillas. Apenas 3 golos sofridos em 8 jornadas."

