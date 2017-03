Continuar a ler

O espanhol, que utiliza as redes sociais para se manter 'perto' dos seus fãs, foi reconhecido por alguns adeptos durante o trajeto e agradeceu as palavras "sempre amáveis".



A olhar para o título



Nos Aliados, onde esteve igualmente em direto, Casillas foi abordado por dois adeptos que lhe disseram que o localizaram atraves do vídeo, seguindo para esse mesmo destino de forma a poder cumprimentá-lo. Algo que deixou o guarda-redes sensibilizado e a aguardar por mais momentos destes, de preferência nos festejos pela conquista do campeonato: "É isto que fazem as redes sociais, as coisas do direto! Veem-me por aqui, nos Aliados, um lugar que diz muito aos nossos adeptos, pois é aqui que se celebram os títulos do FC Porto. Oxalá dentro de 2 meses e meio estejamos aqui, neste lugar precioso, numa cidade cheia de encanto."

Aos 35 anos, Casillas sabe que no futebol não há vencedores antecipados. Com o FC Porto, 2.º classificado na Liga NOS, a receber o Nacional, no penúltimo posto da tabela, no sábado, o espanhol lembrou que os 3 pontos não estão garantidos."Temos jogo com o Nacional, que quiçá este ano não está tão bem como gostaria de estar, mas nunca se sabe…", disse Casillas, durante um passeio de bicicleta ao longo do Rio Douro, na tarde desta quinta-feira, que transmitiu em direto na sua página oficial no Facebook.

Autor: André Monteiro