Sempre "com os pés bem assentes no chão", o guardião vê uma boa mistura entre veterania e juventude no plantel azul e branco. "Jota, Otávio, André Silva, Corona têm uma grande vontade de fazer bem e de ver os seus nomes assumir maior destaque na Europa e a Liga dos Campeões é uma boa oportunidade para eles", afirmou, lembrando que, embora a Champions seja "uma competição maravilhosa", o alvo do FC Porto "é claro: é a liga portuguesa".Sobre o encontro com outra lenda das balizas, Casillas confessou-se um admirador de Buffon. "Evoluímos juntos e tivemos uma carreira semelhante: ambos ganhámos muito e muitas vezes jogando um contra o outro também. O futebol italiano não terá outro guarda-redes como ele. Na Europa e em todo o mundo, ele é considerado um dos melhores de todos os tempos. A nossa é uma rivalidade saudável e boa, damo-nos bem, e jogar contra ele é sempre um prazer", admitiu.A 1.º mão dos oitavos-de-final entre FC Porto e Juventus disputa-se no próximo dia 22, no Estádio do Dragão.