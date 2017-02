Continuar a ler

O médio ofensivo de 22 anos, vinculado ao FC Porto por 20 milhões de euros, jogou pela primeira vez pelos dragões na época 2014/15, na qual foi orientado por Julen Lopetegui, agora selecionador de Espanha.



Casillas, que também chegou ao FC Porto pelas mãos de Lopetegui, considera que o desempenho no Mundial'2018 será melhor do que o de 2014 (campeã do Mundo em 2010, a Espanha quedou-se pela fase de grupos em 2014, atrás de Holanda e Chile), porque "os jogadores terão mais experiência".



Experiência no Dragão



A opção por deixar o Real Madrid rumo ao FC Porto teve a ver com "um novo desafio profissional que era preciso enfrentar", assegurando que "desde o primeiro dia que a cidade e o FC Porto" o trataram de "forma fantástica".



O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, acredita que o seu companheiro e compatriota Óliver Torres pode jogar pela Espanha no Mundial'2018, na Rússia."Acredito que sim! Está a amadurecer muito no seu jogo e o (selecionador) Julen Lopetegui conhece-o de o ter treinado no FC Porto", disse, em sessão de respostas aos seus fãs no twitter.

Autor: Lusa