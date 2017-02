Pela primeira vez na presente temporada, Felipe vai falhar um jogo do campeonato nacional. Por ter visto o quinto cartão amarelo na Liga NOS, no duelo da pretérita ronda, frente ao Tondela, o defesa-central terá de cumprir castigo no dérbi da Invicta, marcado para a noite de hoje. Desta forma, Iker Casillas passará a ser o único totalista do FC Porto na principal prova do calendário português.Além disso, o internacional espanhol, de 35 anos, irá também ser o primeiro jogador do plantel portista a superar a barreira dos dois mil minutos de utilização nesta edição do campeonato e vai fazê-lo com o estatuto de guarda-redes da defesa menos batida da competição. Falta saber se conseguirá sair do Bessa com o total de 11 golos sofridos com que entrará em campo.De resto, na ausência de Felipe e abrindo o leque de análise a todas as competições oficiais da época, o central Iván Marcano vai isolar-se como jogador do plantel com mais jogos e minutos de jogo na presente temporada. O defesa espanhol, até ao momento, só falhou dois dos 36 jogos oficiais disputados pelos azuis e brancos, num sinal claro da sua importância.