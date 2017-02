Iker Casillas fez a análise à contundente vitória na receção ao Tondela, por 4-0, realçando a importância do primeiro golo, apontado por André Silva, que permitiu desbloquear o marcador no Dragão.



"Não estivemos tão bem na primeira parte. Tivemos as nossas oportunidades, mas o guarda-redes contrário esteve francamente bem. Abrir o marcador, de penálti, foi importante porque o jogo se estava a complicar. Com o golo e a expulsão de um jogador do Tondela, o jogo facilitou-se. Na segunda parte arrancamos mais fortes, tivemos várias oportunidades para fazer o segundo, e com um remate fortíssimo do Rúben [Neves] conseguimos fazê-lo. É bom estarmos na frente depois de alguns meses atrás", atirou o guardião espanhol, através de um vídeo na sua página de Facebook.





De resto, Casillas assume estar já focado no próximo jogo, de quarta-feira, contra a Juventus, dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. "Estamos a pensar no próximo jogo, na receção à Juventus. Estão mais descansados porque também venceram hoje, têm uma senhora equipa, com grandes jogadores", sublinhou, acrescentando estar também feliz ao nível pessoal.



Autor: Ricardo Granada