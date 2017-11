O momento em que Casillas recebeu o Golden Foot

Iker Casillas recebeu esta terça-feira o prémio Golden Foot de 2017 e admitiu que o momento de 'pendurar' as luvas está perto . No entanto, depois da cerimónia, o guardião portista mostrou-se pronto para jogar mais uns anos, ou pelo menos mais um do que o italiano Gianluigi Buffon, que o antecedeu no palmarés deste troféu."Creio que, se o Buffon chegar aos 40, vou colocar-me o desafio de me retirar pelo menos um ano depois dele. Assim, pelo menos, teria um ano mais do que ele na carreira", referiu o veterano guarda-redes espanhol, de 36 anos, menos três do que o homólogo da Juventus.Buffon já anunciou que vai retirar-se dos relvados no final da corrente temporada, mas Casillas mostrou-se esperançado que o italiano não cumpra essa promessa e prolongue a sua presença nos relvados. "Ele amadureceu e ponderou a sua decisão. Espero que mude de ideias e que continue a jogar futebol, pois jogadores como Buffon são necessários no mundo do futebol", sublinhou Iker.