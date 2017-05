Tú habías chupado un limón y yo había estado pelando cebollas!! Y así llegó la 9ª!! https://t.co/Wq2CqcTScd — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 de maio de 2017

Casillas, Morientes, um limão e cebolas. Foram estes intervenientes e... ingredientes que protagonizaram um momento caricato esta terça-feira nas redes sociais.Tudo começou com uma publicação de Fernando Morientes, ex-jogador do Real Madrid, que partilhou uma fotografia sua abraçado a Iker Casillas na final da Liga dos Campeões em 2002. "Vem a meus braços, Casillas", escreveu.Ora a resposta não demorou e o guarda-redes do FC Porto descreveu a imagem com uma legenda alternativa: "Tu tinhas chupado um limão e eu tinha estado a descascar cebolas. E assim chegou a 9.ª".

Autor: Luís Miroto Simões