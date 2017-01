Em final de contrato com o FC Porto, o guardião espanhol Iker Casillas deixou esta segunda-feira claro, em declarações ao programa de rádio El Transistor, da Onda Cero, que pretende continuar no FC Porto, pelo menos durante mais uma temporada."Quero ficar no FC Porto mais um ano. Estou aqui muito bem. O presidente colocou-me no contrato a possibilidade de escolher se jogasse um determinado número de jogos", referiu o guarda-redes espanhol, de 35 anos.Na mesma conversa, Casillas partilhou o seu estado de espírito em comparação com o que vivia há uns anos em Madrid. "Sinto-me aliviado no aspeto futebolístico, mais livre. Tenho pressão porque devo ao meu clube, mas não tem nada a ver com o que se passou há um ano e meio. Sim, senti-me muito observado, mas o mais importante é voltar a encontrar-me comigo mesmo", frisou.

Autor: Fábio Lima