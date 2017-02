Continuar a ler

"Encarámos este jogo com muita expectativa. Foram dois meses de preparação para depois tudo ficar condicionado por causa da expulsão. O árbitro podia ter sido um pouco mais comedido, até porque houve ações parecidas do outro lado e não mostrou vermelho", acrescentou Casillas, frisando que "num momento sem sorte, a Juve, que tem grandes jogadores, aproveitou para fazer golo".



O veterano guarda-redes dos dragões admitiu ainda que o "resultado é bastante claro" e, por isso, não têm dúvidas quanto ao futuro próximo. "Agora está tudo muito difícil e o momento é pensar na competição doméstica e no Boavista como se fosse uma final", concluiu.

A derrota caseira (0-2) frente à Juventus deixa o FC Porto à beira da eliminação da Liga dos Campeões e Iker Casillas admitiu isso mesmo, salientando que, agora, os dragões precisam é de pensar no campeonato nacional. Ainda assim, lembrou que o duelo com os italianos ficou condicionado depois da expulsão de Alex Telles."Se com 11 já é complicado, imaginem com 10. A mentalidade para abordar o desenrolar do jogo mudou completamente. Com Alex em campo a missão era aguentar, respirar e dividir, mas depois tudo muda, perde-se lucidez para manter o equilibrio e é correr, correr e fechar espaços", começou por referir o guardião espanhol em declarações à SportTV.