O At. Madrid apurou-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões pelo quarto ano consecutivo, depois de ter empatado quarta-feira sem golos com o Bayer Leverkusen. O triunfo na Alemanha, por 4-2 , já era suficiente, mas, ainda assim, a equipa de Diego Simeone teve, na primeira parte, várias oportunidades não concretizadas por Correa e Griezmann. No segundo tempo foi a vez de Oblak ser o protagonista, com três defesas na mesma jogada (67’) a remates de Brandt e Volland (duas vezes), mantendo o nulo até final.O desempenho do guarda-redes, ex-Benfica, foi muito elogiado por todos. Casillas reagiu no Twitter ao ver as imagens dessas três defesas.No final do encontro, Simeone, treinador do Atl. Madrid, reconheceu que "Oblak esteve tremendo".