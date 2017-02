O FC Porto mereceu os 3 pontos arrecadados no D. Afonso Henriques. Foi esta a leitura que Casillas fez de uma partida "difícil, como já era esperado".

"Foi uma vitória importante. Continuamos em cima do líder, que neste caso é o Benfica. Enfrentámos um adversário complicado, num terreno difícil... Eles são sempre assim, jogam com aquela intensidade, com aquele ritmo. Jogaram muito bem. Mas nós fizemos um jogo sério, disciplinado do início ao fim e merecemos o triunfo", referiu o guardião, num direto feito no Facebook, quando regressava a casa após a partida.

Arrumada a questão de Guimarães, o espanhol, de 35 anos, já só pensa na próxima jornada. "Continuamos a pensar jogo a jogo, como deve ser e agora vamos enfrentar o Tondela. Eles não estão num bom momento, mas queremos estar no 1º lugar na sexta-feira, ainda que com um jogo disputado a mais. Mas estou convencido que não vai ser fácil", disse Casillas, insistindo numa mensagem cautelosa: "Temos crescido pouco a pouco, mas não podemos relaxar. Temos de pensar jogo a jogo e não além disso. A Champions vai chegar, mas o que nos dá de comer é o campeonato..."

Autores: Nuno Barbosa e José Miguel Machado