Questão que não se coloca, para já, é a sua saída do clube na reabertura do mercado. O espanhol tem contrato até ao final da época e já deu a entender que deseja ficar.





Sérgio Conceição e a situação de Casillas: «Eu posso fechar os olhos a 15 dias de treino?»

Sérgio Conceição explica situação de Iker Casillas

A noite de Casillas a partir do banco

Enquanto vai observando do banco de suplentes a afirmação de José Sá, Iker Casillas trabalha nos treinos para recuperar a confiança de Sérgio Conceição. Aos 36 anos, o espanhol vive uma situação nova no FC Porto, mas não perde a tranquilidade.Numa breve declaração ao jornal ‘El Mundo’, o guarda-redes mostrou-se sereno, mas ao mesmo tempo atento. "Há que estar tranquilo e esperar para ver como se desenrolam os acontecimentos. Não se fala mais do assunto, a situação está sob controlo, estou tranquilo", revelou Casillas, que já está fora da baliza há cinco jogos, quatro deles no banco.