Mais uma vez, o FC Porto não conseguiu dobrar a sexta jornada do campeonato sem qualquer golo sofrido. Ainda assim, o registo alcançado por Iker Casillas passou a ser o melhor da história dos azuis e brancos na principal prova do futebol português.Nunca o FC Porto tinha demorado tanto tempo a encaixar o primeiro tento numa edição do campeonato. Casillas esteve 530 minutos sem ver as suas redes a abanar, registo esse que fica também marcado como recorde de carreira para o guarda-redes.Nas contas do clube, o internacional espanhol, de 36 anos, superou o registo do saudoso Zé Beto. Em 1983/84, comandado por Pedroto, o falecido guardião esteve 512’ sem sofrer golos no arranque dessa liga, menos 18’ do que Iker.