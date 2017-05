Piqué foi dos jogadores mais visados nas celebrações do título de campeão por parte do Real Madrid e até Casillas, ainda que não mencionando o nome do central do Barcelona, também lhe mandou um recado.O conteúdo do tweet até podia ser 'inocente', só que é em tudo semelhante ao que Piqué fez quando Barcelona foi campeão em 2015, o que não passou despercebido à imprensa espanhola.O Real Madrid conquistou domingo o 33.º título da sua história, depois de vencer por 2-0 o Málaga na última jornada do campeonato. Os merengues quebraram assim um jejum de cinco anos, após o êxito de José Mourinho em 2012.Ao festejarem o título, os jogadores merengues desafiaram, com insultos pelo meio, Piqué a felicitar o campeão.

Autor: Sandra Lucas Simões