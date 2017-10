A perda do estatuto de titular por parte de Casillas não fez com que o guarda-redes descesse na consideração dos adeptos. Bem pelo contrário, os portistas ontem presentes no Estádio do Dragão fizeram questão de oferecer ao espanhol um carinho extra, certamente cientes de que a ida para o banco de suplentes nunca é fácil de digerir para qualquer jogador.

Tal como tinha acontecido a meio da semana, para a Liga dos Campeões, Casillas voltou ontem a ser o ‘adjunto’ de Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, nos exercícios de aquecimento que, como é hábito, os guardiões iniciam antes da restante equipa. O titular português foi o primeiro a regressar aos balneários, em corrida, recebendo o incentivo das bancadas.





Continuar a ler

Mais tarde seria o espanhol a encaminhar-se para o túnel, a passo, o que permitiu aos adeptos do FC Porto vincarem o tal aplauso especial direcionado àquele que era o titular incontestado da sua baliza desde 2015. O próprio Casillas notou o gesto da bancada portista, pois, já depois de descalçar as luvas, retribuiu rapidamente o aplauso na direção dos adeptos. Mais tarde seria o espanhol a encaminhar-se para o túnel, a passo, o que permitiu aos adeptos do FC Porto vincarem o tal aplauso especial direcionado àquele que era o titular incontestado da sua baliza desde 2015. O próprio Casillas notou o gesto da bancada portista, pois, já depois de descalçar as luvas, retribuiu rapidamente o aplauso na direção dos adeptos. A confiança de Conceição está agora do lado de José Sá, isto com os adeptos a deixarem claro que estão preparados para apoiar o escolhido, independentemente do seu nome. Após o apito final, ambos entregaram as suas camisolas às bancadas: José Sá no topo sul e Casillas na bancada central.

Autores: André Monteiro e Ricardo Vasconcelos