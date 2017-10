Jopetas!! Os lo dicen a vosotros y a mí no me dicen nada?? Con quien habláis del @FCPorto ?? https://t.co/0rGcNGlOtE — Iker Casillas (@IkerCasillas) 25 de outubro de 2017

Iker Casillas reagiu esta quarta-feira aos rumores dão conta da sua saída do FC Porto. Recorde-se que o guarda-redes perdeu a titularidade para José Sá nos últimos três jogos e a imprensa espanhola revelou que os azuis e brancoscom o objetivo de cumprir o fair-play financeiro."Mentira! Dizem isso a vocês e a mim ninguém me diz nada? Com quem falam do FC Porto?", escreveu o guarda-redes na sua conta de Twitter, em alusão ao tema.Vários jornais têm também divulgado que Casillas foi relegado para o banco por ter utilizado o telemóvel na concentração para o jogo com o RB Leipzig. Ora, o espanhol, através daquela mesma rede social, negou de forma caricata fazendo dos boatos uma batalha naval. "F7... água", lê-se num dos tweets.