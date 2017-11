O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, foi eleito o 'Golden Foot' 2017, impondo-se a concorrentes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O prémio atribuído anualmente pelo 'World Champions Club', em Monte Carlo, no Mónaco, visa distinguir futebolistas acima dos 28 anos que se destacam pelas suas conquistas e pela sua personalidade.Além dos jogadores já referidos, concorriam ao prémio Sergio Ramos, Luis Suárez, Yaya Touré, Manuel Neuer, Arjen Robben, Thiago Silva e Andrea Pirlo. O guardião espanhol sucede, assim, ao companheiro de posição Gianluigi Buffon, vencedor do galardão em 2016.