Casillas viajou esta segunda-feira com a mulher, Sara Carbonero, para Madrid. O guarda-redes está em fim de contrato com o FC Porto e ainda não houve qualquer esclarecimento sobre o seu futuro.Casillas evitou os jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, uma vez que utilizou a porta vip.Os jogadores do FC Porto entraram de férias, estando o regresso ao trabalho marcado para 3 de julho.

Autor: Nuno Barbosa