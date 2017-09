Exceção feita à derrota com o Besiktas na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto conta por vitórias os restantes seis encontros oficiais realizados até ao momento, no caso todos para o campeonato nacional. Uma sequência que anima Casillas para o que aí vem, já na sexta-feira."Concentrados na partida de sexta-feira. Mais uma oportunidade para continuarmos o nosso bom ciclo", escreveu ontem o guardião, de 36 anos, nas redes sociais, ele que até esta ronda sofreu apenas um tento no campeonato, frente ao Rio Ave. No Dragão, onde se disputa a partida com o Portimonense, Casillas ainda só foi ultrapassado na Champions.