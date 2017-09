Numa vitória por 3-0 na Liga dos Campeões seria extremamente injusto destacar apenas o papel de um avançado que faz dois golos. Coletivamente, o FC Porto deu uma resposta à altura da... Champions e Iker Casillas até saiu do Mónaco sem sofrer golos. O espanhol, também por demérito dos demais companheiros, estava a atravessar um período menos bom, com seis golos consentidos nas últimas três partidas.Ontem, o FC Porto recuperou a estabilidade defensiva que demonstrou no arranque desta temporada, onde esteve uma mão-cheia de jornadas para o campeonato sem sofrer qualquer golo.