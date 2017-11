No regresso à titularidade, Iker Casillas desempenhou um papel de destaque no final do jogo diante do Portimonense, em que o FC Porto conseguiu um apuramento heróico para os 'oitavos' da Taça de Portugal graças a um triunfo por 3-2.Sem Sérgio Conceição, que havia sido expulso instantes antes, foi o veterano guarda-redes a falar ao grupo no habitual círculo que o plantel forma depois dos encontros, dando o mote aos colegas.