Sendo assim, Fernando Madureira não está, para já, impedido de frequentar recintos desportivos, como aconteceu na quarta-feira, no jogo de basquetebol entre o FC Porto e o Mornar Bar, da FIBA Europe Cup.O líder dos Super Dragões foi proibido de frequentar recintos desportivos durante seis meses e multado em 2.600 euros, devido aos cânticos alusivos à Chapecoense, aludindo à queda do avião do clube brasileiro como forma de hostilizar o Benfica, no jogo de andebol entre o FC Porto e os encarnados, em 12 de abril último.O castigo aplica-se também a Madureira como jogador do Canelas 2010, equipa que disputa o Campeonato de Portugal de futebol, ficando impedido de atuar durante o período do castigo.A provocação dizia "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" e foi cantada durante todo o encontro disputado no Dragão Caixa, que terminou com a vitória dos azuis e brancos, por 30-27.Na sequência dos referidos cânticos, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu uma nota de repúdio, considerando-os violadores das regras de 'fair-play' e desportivismo, tendo remetido o caso para o Conselho de Disciplina.Os cânticos reportavam-se ao acidente de avião sofrido pela equipa de futebol brasileira Chapecoense em 28 de novembro de 2016, quando viajava para disputar na Colômbia a primeira mão da Taça Sul-americana, provocando a morte a 71 pessoas.