Pifia monumental de Iker Casillas https://t.co/nJfhOR2zKH pic.twitter.com/IxDsU4f1gC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 21 de janeiro de 2017





En el fondo,hay que descojonarse de vosotros! No por lo de "LA PIFIA",que la hay! Es más por los 5 MESES que llevabais en la CUEVA... https://t.co/ZCVtIpk2Hf — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 de janeiro de 2017 "No fundo, há que rir muito de vocês. Não pela 'FÍFIA', que existe! É mais pelos cinco meses que levam na toca", escreveu o guarda-redes espanhol.

Iker Casillas abordou mal o lance que resultou no primeiro golo do Rio Ave, no sábado, no jogo da 18.ª jornada da Liga NOS ( vitória do FC Porto por 4-2 ), e o 'Mundo Deportivo' não perdeu tempo em classificá-lo de 'frango'.Ora, sempre atento (e ativo) nas redes sociais, o guarda-redes dos azuis e brancos respondeu ao jornal catalão através do Twitter assumindo que podia ter feito melhor, mas não deixou de criticar o 'tom' do 'Mundo Deportivo'.

Autor: Sofia Lobato